24 декабря первый рейс: автобус «Мороз Экспресс» с бригадой Дедов Морозов будет курсировать в Самаре

24 декабря в свой первый рейс по улицам Самары отправится новогодний автобус «Мороз Экспресс». Его главными пассажирами станут веселые творческие бригады Дедов Морозов и зимних персонажей. На остановках они проведут анимационные программы для детей и взрослых.

Украшенный новогодний автобус будет курсировать с 17:00 до 20:00 по трем маршрутам:

- 24, 27 и 30 декабря - от пл. Революции по ул. Ново-Садовой до Барбошиной поляны

Остановки: Дом промышленности, Волжский проспект/Гостиница «Волна», пр. Ленина/Осипенко, КРЦ Звезда, Постников овраг, Госуниверситет, ул. Аминева, Барбошина поляна;

- 25 и 28 декабря - от Железнодорожного вокзала до проспекта Кирова через парк Щорса, Московское шоссе, ул. Стара-Загора

Остановки: Парк Щорса, рынок Караван, Московское шоссе – Революционная, Аэрокосмический университет, Автовокзал, Парк Гагарина, Кинотеатр Шипка, ул.Стара Загора – Ново-Вокзальная, парк Воронежские озера, ул. Стара-Загора – пр. Кирова;

- 26 и 29 декабря - от остановки «Клиники медуниверситета» до площади Мочалова, через улицу Гагарина и площадь Кирова

Остановки: метро Гагаринская, Дом молодежи, ул. Авроры (сквер), метро Спортивная, метро Советская, метро Победа, метро Безымянка, сквер Калинина, пл. Кирова, пл. Мочалова.