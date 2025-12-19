24 декабря первый рейс: автобус «Мороз Экспресс» с бригадой Дедов Морозов будет курсировать в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.03
-0.35
EUR 94.25
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

24 декабря первый рейс: автобус «Мороз Экспресс» с бригадой Дедов Морозов будет курсировать в Самаре

198
На остановках они проведут анимационные программы для детей и взрослых.

24 декабря в свой первый рейс по улицам Самары отправится новогодний автобус «Мороз Экспресс». Его главными пассажирами станут веселые творческие бригады Дедов Морозов и зимних персонажей. На остановках они проведут анимационные программы для детей и взрослых.

Украшенный новогодний автобус будет курсировать с 17:00 до 20:00 по трем маршрутам:

- 24, 27 и 30 декабря - от пл. Революции по ул. Ново-Садовой до Барбошиной поляны

Остановки: Дом промышленности, Волжский проспект/Гостиница «Волна», пр. Ленина/Осипенко, КРЦ Звезда, Постников овраг, Госуниверситет, ул. Аминева, Барбошина поляна;

- 25 и 28 декабря -  от Железнодорожного вокзала до проспекта Кирова через парк Щорса, Московское шоссе, ул. Стара-Загора

Остановки: Парк Щорса, рынок Караван, Московское шоссе – Революционная, Аэрокосмический университет, Автовокзал, Парк Гагарина, Кинотеатр Шипка, ул.Стара Загора – Ново-Вокзальная, парк Воронежские озера, ул. Стара-Загора – пр. Кирова;

- 26 и 29 декабря - от остановки «Клиники медуниверситета» до площади Мочалова, через улицу Гагарина и площадь Кирова

Остановки: метро Гагаринская, Дом молодежи, ул. Авроры (сквер), метро Спортивная, метро Советская, метро Победа, метро Безымянка, сквер Калинина, пл. Кирова, пл. Мочалова.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025, 21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области -... Политика
195
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
19 декабря 2025, 20:47
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения. Общество
125
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
19 декабря 2025, 20:12
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог. Общество
121
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
200
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
208
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
249
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
276
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
524
Весь список