Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.03
-0.35
EUR 94.25
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области

203
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.

В пятницу, 19 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства. Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства. Во вторник, 23 декабря, на заседании губдумы депутаты рассмотрят вопрос.

«Виталий Алексеевич достаточно давно работает в сфере городского хозяйства, регионального развития. В команде правительства Самарской области работает полгода. Уверен, что у Виталия Алексеевича получится правильно организовать работу правительства - четко, слаженно, с тем чтобы достигать целей, поставленных указами Президента РФ, а также программой социально-экономического развития нашего региона», - отметил губернатор.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о мерах по обеспечению сбалансированности и повышению эффективности расходов областного и местного бюджетов. Доклад с предложениями, которые были предварительно проработаны, представила врио заместителя председателя правительства Самарской области – министра финансов Ольга Собещанская.

Кроме того, глава региона сообщил о еще об одном кадровом назначении. На должность заместителя министра молодежной политики Самарской области назначен Андрей Еремин – участник специальной военной операции, Герой Российской Федерации. «Это человек, который достаточно давно прошел стажировку в правительстве Самарской области, хорошо знает задачи, которые перед нами стоят, и сейчас будет усиливать корпус молодежной политики», - сказал Вячеслав Федорищев. Андрей Еремин приступит к работе с понедельника.

Ветеран СВО Андрей Еремин был участником программы второго потока федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В рамках обучения в этом году проходил стажировку в правительстве Самарской области.

Андрей Еремин с самого начала принимал участие в СВО. Указом Президента РФ от 22 ноября 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено звание Героя РФ. Также он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами, медалью «За Отвагу», медалью Суворова.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
18 декабря 2025, 16:12
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года. Политика
596
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.
15 декабря 2025, 21:36
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и... Политика
700
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
15 декабря 2025, 18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости. Политика
780
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
200
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
208
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
249
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
276
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
524
Весь список