Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области

В пятницу, 19 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства. Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства. Во вторник, 23 декабря, на заседании губдумы депутаты рассмотрят вопрос.

«Виталий Алексеевич достаточно давно работает в сфере городского хозяйства, регионального развития. В команде правительства Самарской области работает полгода. Уверен, что у Виталия Алексеевича получится правильно организовать работу правительства - четко, слаженно, с тем чтобы достигать целей, поставленных указами Президента РФ, а также программой социально-экономического развития нашего региона», - отметил губернатор.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о мерах по обеспечению сбалансированности и повышению эффективности расходов областного и местного бюджетов. Доклад с предложениями, которые были предварительно проработаны, представила врио заместителя председателя правительства Самарской области – министра финансов Ольга Собещанская.

Кроме того, глава региона сообщил о еще об одном кадровом назначении. На должность заместителя министра молодежной политики Самарской области назначен Андрей Еремин – участник специальной военной операции, Герой Российской Федерации. «Это человек, который достаточно давно прошел стажировку в правительстве Самарской области, хорошо знает задачи, которые перед нами стоят, и сейчас будет усиливать корпус молодежной политики», - сказал Вячеслав Федорищев. Андрей Еремин приступит к работе с понедельника.

Ветеран СВО Андрей Еремин был участником программы второго потока федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В рамках обучения в этом году проходил стажировку в правительстве Самарской области.

Андрей Еремин с самого начала принимал участие в СВО. Указом Президента РФ от 22 ноября 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено звание Героя РФ. Также он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами, медалью «За Отвагу», медалью Суворова.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области