На складе Вайлдберриз под Самарой умер сотрудник
В России цены на видеокарты выросли почти на 30%
Родители из Самары чаще готовы купить стартовую квартиру дочери, чем сыну, считая это гарантией безопасности
Число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года
Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс
Новостройки Самары закрепились выше 150 тыс. руб. за кв. м: рынок сформировал новую ценовую базу
В Самаре пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию»
Самарца обязали вернуть бывшей жене авто и два телевизора
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
16 марта: продолжается сетевой сбой в работе Telegram в РФ

Пользователи по всей России второй день подряд жалуются на проблемы с загрузкой медиа и отправкой сообщений. 

16 марта 2026 года пользователи из РФ продолжают сообщать о сетевых сбоях в работе мессенджера Telegram, согласно данным российского портала Downdetector. Наблюдаются проблемы как с отправкой текстовых сообщений, так и загрузкой медиафайлов. Глобальный инцидент с недоступностью сервисов, согласно иностранному ресурсу Downdetector.com, в мессенджере не зафиксирован.

Пользователи из РФ сообщили, что Telegram работает с затруднениями, особенно веб-версия, наблюдаются задержки в отправке сообщений и подгрузке содержимого каналов, есть проблемы с показом медиа и картинок.

Пользователи сообщают о следующих проблемах в мессенджере:

невозможность загрузить медиафайлы;

трудности с запуском приложения;

сообщения не отправляются, полученные сообщения не подгружаются;

cтатус «Обновление...» может меняться на статус «Соединение...», при этом иногда, чтобы всё подгрузить, требуется ждать несколько минут;

сбои в работе веб‑версии мессенджера.

На портале «Сбой.рф» пользователи также массово сообщают о жалобах на сбой в работе Telegram, сообщает Хабр.

Интересно, что, по данным зарубежного портала Downdetector.com, глобальных проблем в работе Telegram не зафиксировано. Проблемы носят локальный характер и наблюдаются преимущественно у российских пользователей, которые жалуются на затруднения в работе сервиса, особенно веб-версии.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
