16 марта: продолжается сетевой сбой в работе Telegram в РФ

Пользователи по всей России второй день подряд жалуются на проблемы с загрузкой медиа и отправкой сообщений.

16 марта 2026 года пользователи из РФ продолжают сообщать о сетевых сбоях в работе мессенджера Telegram, согласно данным российского портала Downdetector. Наблюдаются проблемы как с отправкой текстовых сообщений, так и загрузкой медиафайлов. Глобальный инцидент с недоступностью сервисов, согласно иностранному ресурсу Downdetector.com, в мессенджере не зафиксирован.

Пользователи из РФ сообщили, что Telegram работает с затруднениями, особенно веб-версия, наблюдаются задержки в отправке сообщений и подгрузке содержимого каналов, есть проблемы с показом медиа и картинок.

Пользователи сообщают о следующих проблемах в мессенджере:

невозможность загрузить медиафайлы;

трудности с запуском приложения;

сообщения не отправляются, полученные сообщения не подгружаются;

cтатус «Обновление...» может меняться на статус «Соединение...», при этом иногда, чтобы всё подгрузить, требуется ждать несколько минут;

сбои в работе веб‑версии мессенджера.

На портале «Сбой.рф» пользователи также массово сообщают о жалобах на сбой в работе Telegram, сообщает Хабр.

Интересно, что, по данным зарубежного портала Downdetector.com, глобальных проблем в работе Telegram не зафиксировано. Проблемы носят локальный характер и наблюдаются преимущественно у российских пользователей, которые жалуются на затруднения в работе сервиса, особенно веб-версии.