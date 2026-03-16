Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по Самарской области задержали объявленного в федеральный розыск осуждённого

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Самарской области задержан осуждённый, объявленный в федеральный розыск за самовольное оставление места отбывания наказания в виде принудительных работ.

Установлено, что мужчина самовольно покинул рабочий объект и скрылся с целью уклонения от дальнейшего исполнения уголовного наказания. По оперативным данным, он обладал навыками выживания в экстремальных условиях и предположительно длительное время находился вне населённых пунктов — в лесных массивах, на берегах водоёмов и в других труднодоступных местах, добывая себе пропитание самостоятельно.

Благодаря слаженным действиям сотрудников, анализу и тщательной отработке поступающей информации местонахождение разыскиваемого было установлено, что позволило успешно завершить розыскные мероприятия.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.