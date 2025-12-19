В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки

Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 41 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» совместно с сотрудниками МЧС России по Самарской области работали на пожаре в Красноярском районе, где горел частный дом и надворные постройки на площади 120 квадратных метров.

Объявлен ранг пожара 1-БИС.

На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы.

К сожалению, пострадал 1 человек.

В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"