Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства

Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.

30 декабря начнет работу специальная горячая линия министерства для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог в период праздников:

8(846)268-41-41

Обращения принимаются круглосуточно. Вся информация будет оперативно направлена специалистам ведомства для проверки и принятия мер.

«В праздничные дни наша главная задача — обеспечить безопасное и бесперебойное транспортное сообщение в регионе. Горячая линия позволит нам оперативно получать информацию от жителей и гостей области и своевременно реагировать на возникающие ситуации», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

️О чрезвычайных ситуациях, требующих вмешательства экстренных служб, немедленно сообщайте по телефонам 112 или 101.

О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»:
(8412)55-11-04,
8(908)531-10-68.

 

Фото:   минтранс СО

