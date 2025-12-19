Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства

30 декабря начнет работу специальная горячая линия министерства для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог в период праздников:

8(846)268-41-41

Обращения принимаются круглосуточно. Вся информация будет оперативно направлена специалистам ведомства для проверки и принятия мер.

«В праздничные дни наша главная задача — обеспечить безопасное и бесперебойное транспортное сообщение в регионе. Горячая линия позволит нам оперативно получать информацию от жителей и гостей области и своевременно реагировать на возникающие ситуации», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

️О чрезвычайных ситуациях, требующих вмешательства экстренных служб, немедленно сообщайте по телефонам 112 или 101.

О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»:

(8412)55-11-04,

8(908)531-10-68.

Фото: минтранс СО