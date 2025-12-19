На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети

В Самаре специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения, зафиксированного на участке тепловой сети в районе дома № 38 по ул. Куйбышева. В связи с этим с 10:00 20 декабря до 6:00 23 декабря будет ограничено движение автомобильного и общественного транспорта по ул. Куйбышева на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской.



Автобусные маршруты №№ 5д, 17, 24, 37, 47, 85, 226 в обоих направлениях будут следовать по своему маршруту, объезжая указанный участок по улицам Пионерской и Алексея Толстого.



Со схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.



Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к проводимым работам.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки и использовать для объезда прилегающие улицы.