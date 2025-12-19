Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети

143
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.

В Самаре специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения, зафиксированного на участке тепловой сети в районе дома № 38 по ул. Куйбышева. В связи с этим с 10:00 20 декабря до 6:00 23 декабря будет ограничено движение автомобильного и общественного транспорта по ул. Куйбышева на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской.

Автобусные маршруты №№ 5д, 17, 24, 37, 47, 85, 226 в обоих направлениях будут следовать по своему маршруту, объезжая указанный участок по улицам Пионерской и Алексея Толстого.

Со схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к проводимым работам.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки и использовать для объезда прилегающие улицы.

