В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников

В УФСИН России по Самарской области состоялся второй фестиваль КВН, объединивший творческие коллективы управления и подведомственных учреждений. Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.

В этом году команды подошли к подготовке с особым энтузиазмом - учитывая опыт прошлого года, они тщательно проработали каждую деталь, чтобы сделать свои выступления особенно яркими, смешными и запоминающимися.

По итогам конкурсного дня члены жюри отметили высокий уровень всех выступлений, однако выявили и явных лидеров:

-Бронзовым призёром стала команда исправительной колонии № 26;

-Серебро завоевала сборная исправительной колонии № 29.

Чемпионом фестиваля КВН УФСИН России по Самарской области 2025 года признана команда исправительной колонии № 16, которая сумела повторно завоевать титул победителя!

Поздравляем лауреатов и благодарим всех участников за креативность, юмор, командный дух и искреннее желание поделиться позитивом, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО