Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии

Это поможет обеспечить широкий доступ жителей к качественным информационным ресурсам и создании комфортных условий для интеллектуального развития различных категорий читателей.

Для государственных библиотек региона было приобретено свыше 100 экземпляров печатных изданий. Особенностью сформированного комплекта литературы стало его жанровое и тематическое разнообразие. В закупку вошли издания художественной, отраслевой, учебной и детской литературы.

«Такой подход к комплектованию фондов позволяет максимально полно учитывать информационные потребности и читательские интересы самой широкой аудитории — от дошкольников и их родителей до студентов, аспирантов и работающих специалистов, которые обращаются к библиотеке в целях самообразования и профессионального роста», - отмечает заведующий отделом комплектования и каталогизации Самарской областной библиотеки для молодежи Ирина Данилова.

Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп:

- детская литература и сказки;

- приключенческая литература;

- современная проза;

- классическая русская литература;

- отраслевые и учебные издания.

Все приобретенные издания уже включены в библиотечный фонд и доступны для выдачи читателям. Для удобства ознакомления с полным перечнем новых поступлений на официальном сайте библиотеки размещен актуальный каталог.

Кроме того, читатели Самарской областной библиотеки для молодежи могут воспользоваться сервисом «ЛитРес: Библиотека» — электронной платформой, предоставляющей доступ к обширной коллекции цифровых изданий.

Фото: минкульт СО