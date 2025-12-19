Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи

73
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи

Вся государственная политика, включая ценовую и социальную, должна строиться вокруг благополучия семьи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря.

«Без всяких сомнений мы должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в каждом сегменте [экономики] и с каждыми группами населения. <...> Что касается семей с детьми, здесь вообще всё должно выстраиваться вокруг семьи. Мы и стараемся так сделать», — подчеркнул он.

Во время прямой линии Путину задали вопросы о росте цен в магазинах, которые расходятся со средними экономическими показателями России. Путин ответил, что усредненные показатели инфляции часто не совпадают с реальной ситуацией, пишут "Известия".

«Когда люди видят какие-то средние показатели и усредненные цифры, то это часто вызывает вопросы, потому что средние цифры, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни. <...> Инфляция, скажем, продовольственная инфляция, <...> может быть больше, она и является больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек», — объяснил президент РФ.

