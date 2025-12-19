Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск

В пятницу, 19 декабря, в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию президента России. Глава государства подведет итоги года, а также ответит на вопросы граждан и журналистов.

Прямая линия Путина стартует 19 декабря в 12:00 мск. Обычно программа длится около 4,5 часа, но ее продолжительность не ограничена. В 2024 году президент общался с гражданами в течение 4 часов 27 минут.

Прием вопросов от населения начался 4 декабря. Обращения к главе государства будут приниматься вплоть до окончания «Итогов года». Как сообщила корреспондент «Известий» Елена Хмура из call-центра «Народного фронта», где обрабатываются вопросы от граждан, количество обращений уже превысило 1,2 млн. По ее словам, больше всего россиян волнуют темы социальной политики, инфраструктуры и жилья. Многие вопросы также связаны с искусственным интеллектом.

«Итоги года с Владимиром Путиным» покажут на ведущих федеральных каналах.