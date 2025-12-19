Я нашел ошибку
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск

В пятницу, 19 декабря, в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию президента России. Глава государства подведет итоги года, а также ответит на вопросы граждан и журналистов.

Прямая линия Путина стартует 19 декабря в 12:00 мск. Обычно программа длится около 4,5 часа, но ее продолжительность не ограничена. В 2024 году президент общался с гражданами в течение 4 часов 27 минут.

Прием вопросов от населения начался 4 декабря. Обращения к главе государства будут приниматься вплоть до окончания «Итогов года». Как сообщила корреспондент «Известий» Елена Хмура из call-центра «Народного фронта», где обрабатываются вопросы от граждан, количество обращений уже превысило 1,2 млн. По ее словам, больше всего россиян волнуют темы социальной политики, инфраструктуры и жилья. Многие вопросы также связаны с искусственным интеллектом.

«Итоги года с Владимиром Путиным» покажут на ведущих федеральных каналах. 

