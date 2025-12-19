Самарские баскетболисты стали первыми на первенстве ПФО до 15 лет

Турнир организовали в Башкортостане. Он проходил в городе Салават с 11-го по 17 декабря. Подробностями поделилась пресс-служба 63-го региона.

Участвовали ребята до 15 лет. Первое место заняла сборная Самарской области под руководством Дмитрия Дударевича. В состав вошли воспитанники ГАУ СШОР №1. В итоге досрочно вышли в финал всероссийских соревнований, пишет Самара-МК.

«Лучшим игроком команды признан Михаил Фокша, в символическую пятерку турнира вошли Арсений Балдуев (лучший легкий форвард) и Игнат Воронин (лучший центровой)», — объяснили в министерстве.