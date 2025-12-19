В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках

С 1 января 2026 года Самарская пригородная пассажирская компания обновляет тарифы на услуги в пригородных поездах. Информация об этом появилась на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

Сбор за возврат билета или абонемента составит 24 рубля при оплате в кассе и 59 рублей при возврате на банковский счёт. Оформление билета в поезде будет стоить 32 рубля, а провоз ручной клади сверх нормы — 38 рублей.

Дополнительно установлены тарифы на провоз ручной клади до 50 кг, включая велосипеды и крупную технику: до 100 км — 54 рубля, свыше 100 км — 94 рубля.

Пластиковая карта для абонемента теперь будет стоить 110 рублей и продаваться в кассах пригородных поездов, пишет Самара-МК.