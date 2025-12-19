Новогодний каток на площади Славы в Самаре хотят открыть 25 декабря

Одной из главных праздничных площадок Самары в этом сезоне станет каток на площади Славы. По информации от регионального министерства туризма, он официально откроется для горожан и гостей города 25 декабря.

Как сообщили на оперативном совещании в правительстве области, каток полностью готов к началу работы. Площадка украшена в традиционном новогоднем стиле, а её территория получила праздничное декоративное освещение. Для удобства посетителей и создания атмосферы рядом с катком оборудованы специальные фотозоны, где можно сделать памятные снимки.

Запуск этой ледовой площадки включён в официальную программу новогодних мероприятий Самары и станет одним из ключевых событий предстоящих праздников. Власти подчеркнули, что объект уже благоустроен и полностью подготовлен к приёму посетителей с указанной даты, пишет Самара-МК.