Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара, волонтёрскому движению и социально ответственному бизнесу. 
Подарок стратегического назначения: «Единая Россия» направили 20 тонн стройматериалов в Курскую область  
Фонд «Защитники Отечества» осуществляет системную работу на всей территории Российской Федерации, оказывая содействие ветеранам и членам семей погибших военнослужащих в обретении финансовой стабильности и новой профессиональной траектории.
В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» оказывают поддержку и содействие в трудоустройстве ветеранов СВО  
Прогулки зимой помогают успокоиться и почувствовать себя счастливее благодаря выработке особых веществ в мозге, называемых гормонами радости.
Врач-терапевт рассказала самарцам о простых правилах для прогулок зимой
По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.
20 декабря в регионе небольшой снег, до -10°С
27 декабря в Самаре состоятся мероприятия, посвященные 35-летию со дня образования МЧС России.
По улице Шостаковича в Самаре ограничат движение
Современная система эндоскопической визуализации имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.
В Новокуйбышевской больнице врачи проводят диагностику и операции с помощью нового эндоскопического оборудования
В нем приняли участие игроки 2012 года рождения.  Лучшим игроком команды признан Михаил Фокша, в символическую пятерку турнире вошли Арсений Балдуев - лучший легкий форвард и Игнат Воронин - лучший центровой.
Юноши региона - победители первенства ПФО по баскетболу 
Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения.
В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов
В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов

126
Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения.

В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов как одна из преференциальных опций. Она распространяется на новое оборудование и объекты, что стимулирует модернизацию промышленности.

Создание комфортного инвестклимата и привлечение бизнеса в регион – приоритетная задача, обозначенная губернатором Вячеславом Федорищевым. «Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в импортозамещающей», – отмечал ранее глава региона.

Так, с 1 января 2026 года льгота будет составлять 50% налога (ставка налога -1,1%). Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения. Срок действия льготы - от 2 до 5 лет.

От уплаты налога на имущество освобождаются организации-концессионеры, являющиеся стороной концессионных соглашений, заключенных с Самарской областью. Для инвестиционных проектов, реализуемых на территории Октябрьска, Чапаевска, Похвистнево, срок применения льготы увеличивается на 2 года.

«Уменьшение налога на имущество в первые годы после запуска производства позволит инвесторам быстрее окупить вложенные средства. Мы системно и поэтапно создаем условия, при которых бизнесу выгодно приходить в наш регион, создавать здесь современные производства и выпускать конкурентоспособную продукцию», – акцентировал зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подробнее о мере поддержки - https://investinsamara.ru/about/mery-podderzhki/nalog..

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Самара

