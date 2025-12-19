По улице Шостаковича в Самаре ограничат движение

27 декабря в Самаре состоятся мероприятия, посвященные 35-летию со дня образования МЧС России. В их числе – выставка пожарной техники, пожарно-технического оборудования и снаряжения. В связи с этим с 07:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской.



Также с 19:00 26 декабря до 14:00 27 декабря на указанном участке будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.



Отметим, что городской общественный транспорт проследует по своим обычным маршрутам. Ограничительные меры не касаются также спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.