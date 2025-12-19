В СОХМ открывается выставка «Шедевры коллекции»

25 декабря в Самарском областном художественном музее открывается выставка «Шедевры коллекции».

Экспозиция объединяет свыше ста произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания музея и охватывает более двух столетий истории европейского и русского искусства от XVIII до начала XX века.



Выставка позволяет проследить эволюцию художественного мышления, жанров и образов, представленных в лучших традициях русской академической школы, искусства передвижников и реализма.



Особое место в экспозиции занимают произведения Ильи Ефимовича Репина, одного из крупнейших художников России. Важный раздел выставки составляют произведения Василия Ивановича Сурикова.



Русский пейзаж представлен произведениями Исаака Левитана, Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Станислава Жуковского, Леонарда Туржанского, Константина Богаевского, Витольда Бялыницкого-Бирули, Михаила Лебедева.



Жанровая живопись раскрыта в знаковых композициях Владимира и Константина Маковских, Абрама Архипова, Владимира Перова, отражающих социальную, психологическую и эмоциональную жизнь России XIX — начала XX века.



Это лишь малая часть из картин, которые смогут увидеть посетители экспозиции. Открытие выставки состоится 25 декабря в 18:00.

Фото: минкульт СО