В СОХМ открывается выставка «Шедевры коллекции»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.03
-0.35
EUR 94.25
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОХМ открывается выставка «Шедевры коллекции»

186
Экспозиция объединяет свыше ста произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания музея и охватывает более двух столетий истории европейского и русского искусства от XVIII до начала XX века.

25 декабря в Самарском областном художественном музее открывается выставка «Шедевры коллекции».
Экспозиция объединяет свыше ста произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания музея и охватывает более двух столетий истории европейского и русского искусства от XVIII до начала XX века.

Выставка позволяет проследить эволюцию художественного мышления, жанров и образов, представленных в лучших традициях русской академической школы, искусства передвижников и реализма.

Особое место в экспозиции занимают произведения Ильи Ефимовича Репина, одного из крупнейших художников России. Важный раздел выставки составляют произведения Василия Ивановича Сурикова.

Русский пейзаж представлен произведениями Исаака Левитана, Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Станислава Жуковского, Леонарда Туржанского, Константина Богаевского, Витольда Бялыницкого-Бирули, Михаила Лебедева.

Жанровая живопись раскрыта в знаковых композициях Владимира и Константина Маковских, Абрама Архипова, Владимира Перова, отражающих социальную, психологическую и эмоциональную жизнь России XIX — начала XX века.

Это лишь малая часть из картин, которые смогут увидеть посетители экспозиции. Открытие выставки состоится 25 декабря в 18:00.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025, 21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области -... Политика
195
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
19 декабря 2025, 20:47
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения. Общество
125
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
19 декабря 2025, 20:12
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог. Общество
121
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
200
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
208
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
249
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
276
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
524
Весь список