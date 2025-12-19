Я нашел ошибку
Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара, волонтёрскому движению и социально ответственному бизнесу. 
Фонд «Защитники Отечества» осуществляет системную работу на всей территории Российской Федерации, оказывая содействие ветеранам и членам семей погибших военнослужащих в обретении финансовой стабильности и новой профессиональной траектории.
По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.
27 декабря в Самаре состоятся мероприятия, посвященные 35-летию со дня образования МЧС России.
Современная система эндоскопической визуализации имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.
В нем приняли участие игроки 2012 года рождения.  Лучшим игроком команды признан Михаил Фокша, в символическую пятерку турнире вошли Арсений Балдуев - лучший легкий форвард и Игнат Воронин - лучший центровой.
Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения.
Врач-терапевт рассказала самарцам о простых правилах для прогулок зимой

81
Прогулки зимой помогают успокоиться и почувствовать себя счастливее благодаря выработке особых веществ в мозге, называемых гормонами радости.

Заведующий терапевтическим отделением №3 Новокуйбышевской центральной городской больницы, врач-терапевт Вера Горбунова:

 «Холод заставляет наш организм тратить больше энергии, ведь мы начинаем двигаться активнее, чтобы согреться. В результате чего улучшается работа органов дыхания, укрепляется костно-мышечная система и активизируется система пищеварения. Холодное время года также способствует замедлению старения и укрепления защиты организма.

Кроме того, прогулки зимой помогают успокоиться и почувствовать себя счастливее благодаря выработке особых веществ в мозге, называемых гормонами радости.

 Есть ряд простых правил для прогулок зимой, которые позволят избежать переохлаждения и обеспечить комфорт в холодное время года:

Одевайтесь правильно в соответствии с погодой. Одежда должна быть тёплой многослойной. Необходимо прятать открытые участки тела: надевать перчатки или варежки, на шею – шарф или использовать одежду с прилегающим к шее воротником.

При выходе на улицу зимой придерживайтесь временного хронометража. При температуре ниже -15 градусов стоит ограничиться прогулками продолжительностью 20-30 минут. В температурном интервале -15 -20 градусов стоит гулять только при условии, что прогулка не вызывает дискомфорт и не провоцирует переохлаждение. Если же температура -25 градусов и более – стоит воздержаться от выхода на улицу.

Длительное пребывание на морозе может привести к переохлаждению организма, обострению заболеваний верхних дыхательных путей, к спазму сосудов и повышению давления.

Чтобы избежать неприятных последствий, одевайтесь тепло, ограничивайте время пребывания на улице в сильные морозы и следите за своим самочувствием".

 

Фото:  pxhere.com

