Врач-терапевт рассказала самарцам о простых правилах для прогулок зимой

Заведующий терапевтическим отделением №3 Новокуйбышевской центральной городской больницы, врач-терапевт Вера Горбунова:



«Холод заставляет наш организм тратить больше энергии, ведь мы начинаем двигаться активнее, чтобы согреться. В результате чего улучшается работа органов дыхания, укрепляется костно-мышечная система и активизируется система пищеварения. Холодное время года также способствует замедлению старения и укрепления защиты организма.



Кроме того, прогулки зимой помогают успокоиться и почувствовать себя счастливее благодаря выработке особых веществ в мозге, называемых гормонами радости.



Есть ряд простых правил для прогулок зимой, которые позволят избежать переохлаждения и обеспечить комфорт в холодное время года:



Одевайтесь правильно в соответствии с погодой. Одежда должна быть тёплой многослойной. Необходимо прятать открытые участки тела: надевать перчатки или варежки, на шею – шарф или использовать одежду с прилегающим к шее воротником.



При выходе на улицу зимой придерживайтесь временного хронометража. При температуре ниже -15 градусов стоит ограничиться прогулками продолжительностью 20-30 минут. В температурном интервале -15 -20 градусов стоит гулять только при условии, что прогулка не вызывает дискомфорт и не провоцирует переохлаждение. Если же температура -25 градусов и более – стоит воздержаться от выхода на улицу.



Длительное пребывание на морозе может привести к переохлаждению организма, обострению заболеваний верхних дыхательных путей, к спазму сосудов и повышению давления.



Чтобы избежать неприятных последствий, одевайтесь тепло, ограничивайте время пребывания на улице в сильные морозы и следите за своим самочувствием".

Фото: pxhere.com