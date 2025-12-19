Я нашел ошибку
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 

За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 

Выпускниками первого потока комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область» стали 76 человек. Это ветераны спецоперации, боевых действий и члены их семей, которые планируют открыть или развить собственное дело. В региональном центре «Мой бизнес» подвели итоги проекта и торжественно вручили сертификаты о прохождении обучения предпринимательству.

Программа «СВОё Дело. Самарская область» была запущена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Участники прошли занятия по генерации бизнес-идей, на образовательном 7-недельном интенсиве изучили вопросы регистрации бизнеса, составления бизнес-плана, а также налоговые, финансовые и юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности, узнали о мерах господдержки. Затем проработали индивидуальную карту развития бизнеса под кураторством опытных наставников и защитили свои проекты перед экспертной комиссией. 

«Это не только шанс для самореализации, но и возможность внести вклад в развитие региона. Впереди - много работы, в которой мы обязательно поможем. И, в том числе, льготными финансовыми инструментами. Для выпускников программы в следующем году проведем конкурс грантов, а уже сейчас они могут обращаться за микрозаймами по минимальным ставкам в региональный Гарантийный фонд», — подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Алексей Екимов — ветеран боевых действий в Чеченской республике. Мужчина проживает в Жигулевске, там же развивает небольшой бизнес по перетяжке мебели. О проекте «СВОё дело» узнал на просторах интернета и решил подать заявку, так как были сложности с дальнейшим развитием бизнеса.

«Проект дал мне понимание, куда идти дальше, как развиваться. Я понял, что надо переходить на ООО, нанимать сотрудников — на проекте об этом подробно рассказали. Понравились занятия по искусственному интеллекту, маркетингу — в этом я вообще не разбирался. Сейчас есть планы производить мебель с нуля. Я уже закупил оборудование, переехал в большое помещение», — делится выпускник программы. 

Для Елены Корнейчук из Тольятти открытие своего дела стало спасением после потери супруга, который ушел в зону СВО добровольцем. Женщина занялась выращиванием тюльпанов, к развитию проекта активно подключились дети, своими силами построили теплицу, а после участия в программе «СВОё дело» появились планы по масштабированию бизнеса.

«Я думала поделиться на программе своим опытом, но открыла для себя много нового: и в законодательстве, и про льготное кредитование, что для нас актуально, так как мы берем кредиты под высокие проценты. Я познакомилась с очень интересными людьми, на проекте также появились новые идеи. Планируем расширяться, закрыть потребность самарского рынка в тюльпанах — поставлять выращенное в родном регионе», — акцентирует Елена Корнейчук.

Региональная программа «СВОё Дело. Самарская область» реализуется областным минэкономразвития и центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Самарской области и фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Обучение второго потока участников программы «СВОё дело. Самарская область» стартует в 2026 году, заполнить заявку на участие можно на сайте: https://svoedelo.mybiz63.ru/.

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025, 21:11
19 декабря 2025, 21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области -... Политика
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
19 декабря 2025, 20:47
19 декабря 2025, 20:47
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения. Общество
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
19 декабря 2025, 20:12
19 декабря 2025, 20:12
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог. Общество
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
