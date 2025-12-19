Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек

202
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.

Самарская область демонстрирует позитивную динамику роста численности работников, занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства. Всего в секторе МСП трудятся более 700 тысяч человек — почти половина всех занятых в экономике региона. 

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса.

Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний. С января по октябрь появилось почти 20 тысяч новых бизнесов. Число самозанятых превысило 343 тысячи человек.

«Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем нашей экономики и социальной стабильности региона. По уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России и занимает второе место в ПФО. И мы продолжим реализацию мер поддержки, направленных на стабильную работу и развитие предпринимательства в регионе», - рассказал врио зампредседателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

С 2025 года поддержка субъектов МСП ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Развивать бизнес предпринимателям Самарской области помогают инструменты господдержки, предусмотренные для МСП.

Финансовая поддержка малого бизнеса организована через Гарантийный фонд Самарской области, который предоставляет льготные микрозаймы и поручительства. Для более крупных предприятий есть специальные финансовые программы регионального Фонда развития промышленности. 

Для сопровождения инвестпроектов работает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Здесь специалисты помогают предпринимателям на всех этапах реализации инвестиционных проектов - от поиска финансирования до сопровождения в реализации.

Важную роль играет инфраструктурная поддержка МСП в Самарской области. Она включает в себя особую экономическую зону «Тольятти» и промышленные парки, предоставляющие предприятиям необходимую инфраструктуру, налоговые льготы и возможности снижения производственных затрат. 

Также для предпринимателей работает сеть центров «Мой бизнес». В региональном Доме предпринимателя можно получить бесплатные консультации по любым вопросам — от регистрации компании и лицензирования, до поиска финансирования и налогового учета. «Мой бизнес» предлагает образовательные программы, тренинги и семинары с участием экспертов и успешных предпринимателей. Для инновационных и производственных компаний доступна помощь в сертификации продукции и выходе на внешние рынки.

«Буквально на днях мы отправили в Китай крупную партию натурального меда, впервые сделали это автомобильным транспортом напрямую с производственной площадки в регионе. Эта отгрузка в КНР стала уже пятой, но именно автотранспорт повышает гибкость и скорость доставки, что позволяет оперативно реагировать на запросы рынка и сохранять безупречное качество товара. Успешной отгрузке продукции способствовало получение услуги по софинансированию транспортных расходов в Центре поддержки экспорта Самарской области», — поделился Максим Бурнаевский, генеральный директор компании «Mibao».

Все услуги центра «Мой бизнес» доступны не только в офисах, работающих в каждом городском округе, но и онлайн через портал mybiz63.ru и горячую линию 8 (800) 300-63-63.

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

  • Читайте НИАСам в Max
