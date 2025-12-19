Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых

Центральный банк (ЦБ) РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых. Об этом 19 декабря сообщили на официальном сайте регулятора.

На завершающем в 2025 году заседании Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта — с 16,5% до 16,0% годовых.

«Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», — указано в сообщении.

Данный шаг продолжает цикл умеренного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), который осуществляется на фоне сохраняющихся факторов инфляционного давления. Регулятор отмечает повышенные инфляционные ожидания как населения, так и корпоративного сектора, а также активизацию процессов кредитования в экономике. В совокупности эти условия определяют сдержанный темп снижения процентной ставки, пишут "Известия".