Более 38 млрд рублей направят на региональные дороги и транспорт в 2026 году

В Самарской области определен предварительный объем федерального и регионального финансирования дорожной и транспортной отраслей Самарской области в 2026 году. Он составит более 38 млрд рублей из консолидированного бюджета региона.

Благодаря поддержке Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и системной работе правительства, на развитие транспортной системы из областной казны направлены средства, значительно превышающие значения предыдущих лет.

«В 2026 году на развитие транспортной системы из областного бюджета будет направлено 11,7 млрд рублей. Эти средства станут основой для комплексной работы по развитию общественного транспорта и маршрутной сети», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Большая часть средств, свыше 7,3 млрд рублей, будет направлена на решение ключевой задачи главы региона – реформирование системы пассажирского транспорта в Самарской области. Финансированием будут обеспечены пассажирские перевозки автобусным, городским электрическим, железнодорожным и речным транспортом. Это позволит не только закупить новый подвижной состав, но и повысить качество оказываемых транспортных услуг.

Значительная часть транспортных расходов в размере 2 млрд рублей в 2026 году предусмотрена на компенсацию затрат по обеспечению бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан, включая поездки пригородным железнодорожным транспортом.

Основные усилия в сфере дорожного хозяйства в 2026 году планируется сосредоточить на приведении в нормативное состояние региональных и местных дорог. Общий объем дорожного фонда на начало 2026 года определен в размере 26,7 млрд рублей.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, планируется отремонтировать более 120 км региональных автодорог и 10 мостовых сооружений. План дорожных работ сформирован с учетом обращений жителей Самарской области, также приоритет отдан участкам дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов. По поручению главы региона в программу ремонта мостов включены заявки районов по ремонту искусственных сооружений, расположенных на единственных подъездах к населенным пунктам.

На ремонт дорог местного значения бюджета Самарской области будет направлено 5 млрд рублей с планом увеличения до 8 млрд рублей в течение года. По поручению Вячеслава Федорищева областным финансированием будут обеспечены все муниципальные образования в Самарской области, а объем средств будет зависеть от численности населения в городах и районах. Кроме того, напрямую в дорожные фонды муниципальных образований поступит более 1,5 млрд рублей.

Также в 2026 году начнется реализация инфраструктурных дорожных объектов. В частности, планируется приступить к строительству третьего этапа мостового перехода «Фрунзенский» и реконструкции участка автодороги «Обход г. Самары» на 7,3 км с возведением современной двухуровневой развязки. Кроме того, в 2026 году в Самаре будет завершено строительство дублера Московского шоссе от улицы Ташкентской до Северного переулка. Реализация инфраструктурных проектов позволит создать новый эффективный транспортный коридор для связи областного центра с южными районами области и разгрузит существующие автодороги.

Фото: минтранс Самарской области