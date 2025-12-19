Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города

Поводом стало чрезвычайное происшествие, которое случилось в автограде рано утром 19 декабря.

«Совершена беспилотная атака на одно из предприятий. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Угроза для населения отсутствует. Прошу жителей быть бдительными, не поддаваться панике и сохранять спокойствие! Хочу напомнить также, что фото- и видеосъемка, а также публикация кадров с последствиями применения беспилотников запрещены! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и незамедлительно сообщите в правоохранительные органы», — сказал Илья Сухих.

В ночь на пятницу, 19 декабря, в Самарской области снова работали силы ПВО. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Самарской области», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Из-за угрозы безопасности водителям в регионе на несколько часов перекрывали трассу «Обход Тольятти», пишет