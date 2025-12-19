Я нашел ошибку
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Новогодний каток на площади Славы в Самаре хотят открыть 25 декабря
Путин: РФ удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5%
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города

451
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города

Поводом стало чрезвычайное происшествие, которое случилось в автограде рано утром 19 декабря.

«Совершена беспилотная атака на одно из предприятий. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Угроза для населения отсутствует. Прошу жителей быть бдительными, не поддаваться панике и сохранять спокойствие! Хочу напомнить также, что фото- и видеосъемка, а также публикация кадров с последствиями применения беспилотников запрещены! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и незамедлительно сообщите в правоохранительные органы», — сказал Илья Сухих.

В ночь на пятницу, 19 декабря, в Самарской области снова работали силы ПВО. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Самарской области», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Из-за угрозы безопасности водителям в регионе на несколько часов перекрывали трассу «Обход Тольятти», пишет

