продажи ёлочных украшений из СССР в Самаре выросли в два раза

Специалисты Авито Товаров проанализировали продажи самых популярных ёлочных украшений в Самаре, а в Авито Услугах изучили самые популярные предложения по праздничному оформлению. Оказалось, что сегодня в тренде советские игрушки, умные гирлянды, а также оформление залов.

Классический декор

На Авито в Самаре выросли продажи главного символа Нового года — за последний месяц искусственные ёлки стали покупать в два раза чаще. В среднем они стоили 4 000 рублей. Украшения для самих ёлок покупают не менее активно — так, продажи ёлочных шаров выросли в 4,5 раза. Они в среднем обходились покупателям в 700 рублей. Продажи гирлянд выросли также в 4,5 раза, они в среднем стоили 1 000 рублей. Другие стеклянные украшения стали покупать чаще в 2,5 раза, также в среднем за 1900 рублей.

Тренды 2026

Уже не первый год в тренде советские новогодние игрушки. Так, продажи ёлочных украшений из СССР выросли в два раза. Их средняя цена составила 1 000 рублей. Еще в тренде игрушки ручной работы — их стали покупать чаще на 9%, средняя цена 1 500 рублей.

Праздничное оформление на заказ

По данным Авито Услуг, на платформе растет спрос на праздничное оформление помещений — за последний месяц в Самаре он увеличился на 6%. Декор заказывают как для украшения банкетных залов и офисов под корпоративы, так и домой. Заметнее всего вырос спрос на оформление залов (+44%). На 28% вырос интерес к оформлению фотозон.

При этом объем предложения также вырос — на 11%. Самый заметный прирост зафиксирован в услугах по декорированию залов (+8%) и оформлению фотозоны (+8%).