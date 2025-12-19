Я нашел ошибку
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Продажи ёлочных украшений из СССР в Самаре выросли в два раза

140
продажи ёлочных украшений из СССР в Самаре выросли в два раза

Специалисты Авито Товаров проанализировали продажи самых популярных ёлочных украшений в Самаре, а в Авито Услугах изучили самые популярные предложения по праздничному оформлению. Оказалось, что сегодня в тренде советские игрушки, умные гирлянды, а также оформление залов.

Классический декор

На Авито в Самаре выросли продажи главного символа Нового года — за последний месяц искусственные ёлки стали покупать в два раза чаще. В среднем они стоили 4 000 рублей. Украшения для самих ёлок покупают не менее активно — так, продажи ёлочных шаров выросли в 4,5 раза. Они в среднем обходились покупателям в 700 рублей. Продажи гирлянд выросли также в 4,5 раза, они в среднем стоили 1 000 рублей. Другие стеклянные украшения стали покупать чаще в 2,5 раза, также в среднем за 1900 рублей. 

Тренды 2026

Уже не первый год в тренде советские новогодние игрушки. Так, продажи ёлочных украшений из СССР выросли в два раза. Их средняя цена составила 1 000 рублей. Еще в тренде игрушки ручной работы — их стали покупать чаще на 9%, средняя цена 1 500 рублей. 

Праздничное оформление на заказ

По данным Авито Услуг, на платформе растет спрос на праздничное оформление помещений — за последний месяц в Самаре он увеличился на 6%. Декор заказывают как для украшения банкетных залов и офисов под корпоративы, так и домой. Заметнее всего вырос спрос на оформление залов (+44%). На 28% вырос интерес к оформлению фотозон

При этом объем предложения также вырос — на 11%. Самый заметный прирост зафиксирован в услугах по декорированию залов (+8%) и оформлению фотозоны (+8%). 

 

