Самарская область - среди лидеров юбилейного "Большого этнографического диктанта"

В юбилейной акции «Большой этнографический диктант» Самарская область показала один из лучших результатов среди регионов с населением свыше 3 миллионов человек. Десятый «Большой этнографический диктант» проходил с 1 по 8 ноября 2025 года. В акции приняли участие почти 180 тысяч жителей Самарской области.

По проценту вовлеченности в акцию Самарская область заняла второе место среди субъектов РФ с населением свыше 3 миллионов человек. В регионе участниками стали 5,65% от общей численности населения, тогда как, например, в Москве – 3,59%.

В Год защитника Отечества и впервые в истории диктанта участники специальной военной операции задали по видео свои вопросы. Акцию традиционно проводит Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнёрами.

Всего на вопросы этнодиктанта в этом году ответили почти 4 миллиона человек из 179 стран мира. Акция охватила все континенты, включая как ближнее зарубежье – Азербайджан, Казахстан, Беларусь, так и дальнее – Австралию, Вануату, США.

По данным организаторов, возраст участников варьировался от 4 лет (самые юные участники из Магаданской и Челябинской областей) до 97 лет (самые старшие из Москвы и Кемеровской области). В Самарской области самыми активными участниками стала молодежь.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил: «Юбилейный, десятый, диктант — это не только повод подвести итоги, но и стимул двигаться дальше в укреплении общероссийского гражданского единства».

«Эта акция — не просто тест на знания. Она выполняет важнейшую просветительскую миссию, — отметил директор самарского Дома дружбы народов Игорь Буров. — Участие в диктанте не только позволяет оценить свою эрудицию в области истории и культуры народов России, но и мотивирует людей, особенно молодежь, к дальнейшему самообразованию. Мы рады, что с каждым годом интерес к проекту только растет».

Фото предоставлено Ассоциацией профсоюзных организаций студентов.