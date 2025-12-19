Я нашел ошибку
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Новогодний каток на площади Славы в Самаре хотят открыть 25 декабря
Новогодний каток на площади Славы в Самаре хотят открыть 25 декабря
Путин: РФ удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5%
Путин: РФ удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5%
Самарская область - среди лидеров юбилейного "Большого этнографического диктанта"

126
Самарская область - среди лидеров юбилейного "Большого этнографического диктанта"

В юбилейной акции «Большой этнографический диктант» Самарская область показала один из лучших результатов среди регионов с населением свыше 3 миллионов человек. Десятый «Большой этнографический диктант» проходил с 1 по 8 ноября 2025 года. В акции приняли участие почти 180 тысяч жителей Самарской области.

По проценту вовлеченности в акцию Самарская область заняла второе место среди субъектов РФ с населением свыше 3 миллионов человек. В регионе участниками стали 5,65% от общей численности населения, тогда как, например, в Москве – 3,59%.

В Год защитника Отечества и впервые в истории диктанта участники специальной военной операции задали по видео свои вопросы. Акцию традиционно проводит Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнёрами.

Всего на вопросы этнодиктанта в этом году ответили почти 4 миллиона человек из 179 стран мира. Акция охватила все континенты, включая как ближнее зарубежье – Азербайджан, Казахстан, Беларусь, так и дальнее – Австралию, Вануату, США.

По данным организаторов, возраст участников варьировался от 4 лет (самые юные участники из Магаданской и Челябинской областей) до 97 лет (самые старшие из Москвы и Кемеровской области). В Самарской области самыми активными участниками стала молодежь.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил: «Юбилейный, десятый, диктант — это не только повод подвести итоги, но и стимул двигаться дальше в укреплении общероссийского гражданского единства».

«Эта акция — не просто тест на знания. Она выполняет важнейшую просветительскую миссию, — отметил директор самарского Дома дружбы народов Игорь Буров. — Участие в диктанте не только позволяет оценить свою эрудицию в области истории и культуры народов России, но и мотивирует людей, особенно молодежь, к дальнейшему самообразованию. Мы рады, что с каждым годом интерес к проекту только растет».

Фото предоставлено Ассоциацией профсоюзных организаций студентов.

 

