Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину

Темы, касающиеся социальной политики и инфраструктуры, вошли в тройку вопросов к президенту России Владимиру Путину, наиболее интересующих граждан во время «Итогов года» 19 декабря, передает корреспондент «Известий».

На третьем месте по популярности оказалась тема «государство и общество». Кроме того, россияне активно задают вопросы, касающиеся жилья, экономики, специальной военной операции (СВО) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Перед началом «Итогов года» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на прямую линию поступило почти 3 млн обращений от граждан страны.