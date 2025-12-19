«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю с 20 декабря

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

20 декабря запланирована замена пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 08:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Самарская, 232-270, 255-269, ул. Полевая, 15, ул. Дачная, 2-4, 4А, 4Б, ул. Коммунистическая, 27, 29, 105, 90, 90 к.1, 90 лит Б, ул. Ленинградская, 28-40, 27-35, ул. Пионерская, 22-28, 19-21, ул. Алексея Толстого, 2-50, 3-39, ул. Крупская, 6-14, 5-9.

24 декабря планируются работы на НСП №24: текущий ремонт запорной арматуры диаметром 300 мм, устранение утечки на водопроводной линии диаметром 150 мм. С 09:30 до 12:30 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Демократическая, 1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13, пр. Кирова, 417, 419, 425, ул. Георгия Димитрова, 118.

Также 24 декабря будет отключена водопроводная линия на ул. Радонежской для подключения жилого дома к системе ХВС. Для этого с 09:00 до 20:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Радонежская, 7, 9, ул. Мичурина, 68, 70, 72, 74, 80, 90.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

