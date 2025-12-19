«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю с 20 декабря

Я нашел ошибку
Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара, волонтёрскому движению и социально ответственному бизнесу. 
Подарок стратегического назначения: «Единая Россия» направили 20 тонн стройматериалов в Курскую область  
Фонд «Защитники Отечества» осуществляет системную работу на всей территории Российской Федерации, оказывая содействие ветеранам и членам семей погибших военнослужащих в обретении финансовой стабильности и новой профессиональной траектории.
В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» оказывают поддержку и содействие в трудоустройстве ветеранов СВО  
Прогулки зимой помогают успокоиться и почувствовать себя счастливее благодаря выработке особых веществ в мозге, называемых гормонами радости.
Врач-терапевт рассказала самарцам о простых правилах для прогулок зимой
По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.
20 декабря в регионе небольшой снег, до -10°С
27 декабря в Самаре состоятся мероприятия, посвященные 35-летию со дня образования МЧС России.
По улице Шостаковича в Самаре ограничат движение
Современная система эндоскопической визуализации имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.
В Новокуйбышевской больнице врачи проводят диагностику и операции с помощью нового эндоскопического оборудования
В нем приняли участие игроки 2012 года рождения.  Лучшим игроком команды признан Михаил Фокша, в символическую пятерку турнире вошли Арсений Балдуев - лучший легкий форвард и Игнат Воронин - лучший центровой.
Юноши региона - победители первенства ПФО по баскетболу 
Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения.
В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю с 20 декабря

129
Адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС для профилактических работ на сетях 20 декабря.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

20 декабря запланирована замена пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 08:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Самарская, 232-270, 255-269, ул. Полевая, 15, ул. Дачная, 2-4, 4А, 4Б, ул. Коммунистическая, 27, 29, 105, 90, 90 к.1, 90 лит Б, ул. Ленинградская, 28-40, 27-35, ул. Пионерская, 22-28, 19-21, ул. Алексея Толстого, 2-50, 3-39, ул. Крупская, 6-14, 5-9.

24 декабря планируются работы на НСП №24: текущий ремонт запорной арматуры диаметром 300 мм, устранение утечки на водопроводной линии диаметром 150 мм. С 09:30 до 12:30 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Демократическая, 1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13, пр. Кирова, 417, 419, 425, ул. Георгия Димитрова, 118.

Также 24 декабря будет отключена водопроводная линия на ул. Радонежской для подключения жилого дома к системе ХВС. Для этого с 09:00 до 20:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Радонежская, 7, 9, ул. Мичурина, 68, 70, 72, 74, 80, 90.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

 

Фото:   freepik.com

Теги: РКС-Самара Самара

