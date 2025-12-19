В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» оказывают поддержку и содействие в трудоустройстве ветеранов СВО  

Я нашел ошибку
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
«Самарский» ПАО «Т Плюс» проведут работы по устранению технологического нарушения.
На участках улицы Куйбышева в Самаре ограничат движение на время ремонта теплосети
Для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Минтранс СО: в период праздников будет работать горячая линия министерства
Каждая команда представила на суд жюри насыщенную программу, включающую юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии.
В УФСИН СО прошёл второй фестиваль КВН среди сотрудников
Структура новых поступлений выстроена с учетом возрастных и целевых особенностей читательских групп.
Самарская библиотека для молодежи пополнила книжный фонд на средства федеральной субсидии
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 8 единиц специальной пожарной техники.
В Красноярском районе горел частный дом и надворные постройки
За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта. 
«СВОё дело»: в регионе первым выпускникам программы вручили сертификаты 
Малый и средний бизнес становится настоящим двигателем экономики и социальной стабильности региона. Количество МСП достигло 137,5 тыс. компаний.
Число занятых в секторе МСП региона превысило 700 тысяч человек
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» оказывают поддержку и содействие в трудоустройстве ветеранов СВО  

246
Фонд «Защитники Отечества» осуществляет системную работу на всей территории Российской Федерации, оказывая содействие ветеранам и членам семей погибших военнослужащих в обретении финансовой стабильности и новой профессиональной траектории.

Возвращение к мирной жизни после выполнения задач в ходе специальной военной операции представляет собой важный этап социальной адаптации, в рамках которого ключевое значение приобретает вопрос профессиональной реализации. Фонд «Защитники Отечества» осуществляет системную работу на всей территории Российской Федерации, оказывая содействие ветеранам и членам семей погибших военнослужащих в обретении финансовой стабильности и новой профессиональной траектории.

Один из тех, кому помогли в самарском филиале фонда, Калмыков Сергей Александрович – участник СВО, выпускник школы героев, муниципальный служащий Администрации Красноглинского района поселка Прибрежный. До СВО занимался бизнесом. Сергей Александрович служил в Ракетных войсках специального назначения, офицер запаса, уволился в 1993 году. 

В 2022 году участвовал в добровольческих формированиях БАРС-18 в зоне СВО. Командовал миномётной батареей, в критический момент с небольшой группой бойцов удерживал рубеж под Красногоровкой, за что получил медаль «За отвагу».

После возвращения с фронта благодаря фонду «Защитники Отечества» и личной встрече с губернатором Самарской области во время «Диктанта Победы» ему помогли с трудоустройством.

«Наш филиал фонда помог мне и моей семье. Меня приняли как семью, – признается Сергей Александрович. – Оказали помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий, в лечении, в поступлении в «Школу Героев» и в самом главном – в трудоустройстве».

Сейчас Сергей Александрович работает начальником отдела в поселке Прибрежный Самарской области, занимается решением бытовых и социальных проблем людей. Для него это призвание – работа с людьми, а не «кабинетная» должность.

«Сергей Александрович всегда готов оказать помощь. Очень отзывчивый, идёт на коммуникацию, всегда на связи. Мы даже создали для него личную страницу ВКонтакте, чтобы жители могли напрямую обращаться к своему Главе», – прокомментировал активист Дмитрий Кузьмицкий.

Но на этом его путь не закончился. Обучаясь в «Школе Героев» (программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской “Время героев”), Сергей Александрович защитил проект – создание в Самарской области первого «Дома Юнармии». Это будет настоящий центр для обучения, соревнований и воспитания молодого поколения. Проект уже получил поддержку и скоро станет реальностью.

По вопросам трудоустройства, обучения и переобучения ветераны СВО и члены их семей могут обратиться к координатору Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Марине Позновой по телефону: 8-902-285-55-35, а также напрямую в филиал фонда «Защитники Отечества» по Самарской области : г. Самара, ул.Демократическая, 57, тел. 8‒800‒301‒83‒83

 

Фото: самарский филиал Госфонда "Защитники Отечества"

Самара

Весь список