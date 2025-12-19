Я нашел ошибку
Главные новости:
Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара, волонтёрскому движению и социально ответственному бизнесу. 
Подарок стратегического назначения: «Единая Россия» направили 20 тонн стройматериалов в Курскую область  
Фонд «Защитники Отечества» осуществляет системную работу на всей территории Российской Федерации, оказывая содействие ветеранам и членам семей погибших военнослужащих в обретении финансовой стабильности и новой профессиональной траектории.
В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» оказывают поддержку и содействие в трудоустройстве ветеранов СВО  
Прогулки зимой помогают успокоиться и почувствовать себя счастливее благодаря выработке особых веществ в мозге, называемых гормонами радости.
Врач-терапевт рассказала самарцам о простых правилах для прогулок зимой
По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.
20 декабря в регионе небольшой снег, до -10°С
27 декабря в Самаре состоятся мероприятия, посвященные 35-летию со дня образования МЧС России.
По улице Шостаковича в Самаре ограничат движение
Современная система эндоскопической визуализации имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.
В Новокуйбышевской больнице врачи проводят диагностику и операции с помощью нового эндоскопического оборудования
В нем приняли участие игроки 2012 года рождения.  Лучшим игроком команды признан Михаил Фокша, в символическую пятерку турнире вошли Арсений Балдуев - лучший легкий форвард и Игнат Воронин - лучший центровой.
Юноши региона - победители первенства ПФО по баскетболу 
Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения.
В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.03
-0.35
EUR 94.25
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Новокуйбышевской больнице врачи проводят диагностику и операции с помощью нового эндоскопического оборудования

150
Современная система эндоскопической визуализации имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.

Оборудование поставлено в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Современная система эндоскопической визуализации установлена в операционном блоке хирургического корпуса в декабре 2025 года и уже введена в эксплуатацию. Она имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.

"Благодаря новому оборудованию мы можем проводить все виды лапароскопических операций на органах брюшной полости. В первую очередь, это аппендэктомия и холецистэктомия. Операции проводятся через небольшие разрезы с помощью эндоскопа – специализированного прибора с видеокамерами и инструментами для манипуляций. Две видеокамеры универсальной эндоскопической стойки показывают изображение высокой чёткости с хорошей качественной детализацией. Это значительно улучшило процесс проведения оперативных вмешательств за счёт малоинвазивности", - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Новокуйбышевской больницы, врач-хирург Сергей Саблин.

Как отмечают специалисты, применение современного аппарата положительно отражается на здоровье пациентов: значительно сокращается постоперационный восстановительный период и пребывание в стационаре.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона поставлены более 800 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Современная система эндоскопической визуализации имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.
19 декабря 2025  16:21
В Новокуйбышевской больнице врачи проводят диагностику и операции с помощью нового эндоскопического оборудования
150
Этому помогли беспрецедентные меры поддержки: выплаты в размере миллиона рублей и служебные квартиры. 
18 декабря 2025  17:59
 В 2025 году в Сызранскую центральную городскую и районную больницу трудоустроились 29 врачей
456
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
18 декабря 2025  14:37
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
448
Автопарк Самарской горбольницы № 4 полностью обновлен
18 декабря 2025  13:12
Автопарк Самарской горбольницы № 4 полностью обновлен
337
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
17 декабря 2025  18:45
18 декабря в Отрадном состоится день донора
618
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.
17 декабря 2025  18:12
В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
595
Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику.
17 декабря 2025  14:50
В текущем году в Самарскую городскую больницу №4 поступили 6 автомобилей LADA Granta и 1 «ГАЗ Соболь»
597
Онищенко: гонконгский грипп передается через общую посуду
17 декабря 2025  09:18
Онищенко: гонконгский грипп передается через общую посуду
470
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
16 декабря 2025  20:00
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать
629
Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
16 декабря 2025  15:38
Самарский врач-кардиолог рассказала, какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца
713
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15775
Весь список
В центре внимания
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
116
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
135
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
167
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
476
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
19 декабря 2025  10:58
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
276
Весь список