В Новокуйбышевской больнице врачи проводят диагностику и операции с помощью нового эндоскопического оборудования

Оборудование поставлено в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".



Современная система эндоскопической визуализации установлена в операционном блоке хирургического корпуса в декабре 2025 года и уже введена в эксплуатацию. Она имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.



"Благодаря новому оборудованию мы можем проводить все виды лапароскопических операций на органах брюшной полости. В первую очередь, это аппендэктомия и холецистэктомия. Операции проводятся через небольшие разрезы с помощью эндоскопа – специализированного прибора с видеокамерами и инструментами для манипуляций. Две видеокамеры универсальной эндоскопической стойки показывают изображение высокой чёткости с хорошей качественной детализацией. Это значительно улучшило процесс проведения оперативных вмешательств за счёт малоинвазивности", - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Новокуйбышевской больницы, врач-хирург Сергей Саблин.



Как отмечают специалисты, применение современного аппарата положительно отражается на здоровье пациентов: значительно сокращается постоперационный восстановительный период и пребывание в стационаре.



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона поставлены более 800 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО