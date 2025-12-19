Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян

Рыбы на столах российских граждан пока не хватает, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

Российский лидер отметил, что в этом случае сложно установить государственное регулирование цен, и предложил другие пути решения проблемы.

"Рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваемся. Здесь нужно, мне кажется, по-другому действовать. Нужно улучшить логистику, надо добиться того, чтобы рыбная продукция из Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны", – заявил Путин.

Глава государства добавил, что необходимо также создать условия для продолжения строительства рыболовных судов, пишет Смотрим.