Путин: РФ удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5%

В России удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5% в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

При этом российский лидер отметил, что за этот же период времени рост производительности труда "будет скромным": 1,1%. Это соотношение, по словам Путина, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда.

"Нам удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. Они не такие большие, как в прошлом году, но, все-таки, на мой взгляд, хорошие. Реальная заработная плата, то есть за вычетом инфляции, составит 4,5%", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП в РФ за год составил 1%, а за три года – 9,7%. При этом в странах Европы рост был 3,1%, отметил он.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" объединяет большую пресс-конференцию и прямую линию президента РФ. Российский лидер по традиции подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан страны, пишет Смотрим.