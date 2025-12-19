Я нашел ошибку
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Новогодний каток на площади Славы в Самаре хотят открыть 25 декабря
Путин: РФ удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5%
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Путин: РФ удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5%

В России удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5% в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

При этом российский лидер отметил, что за этот же период времени рост производительности труда "будет скромным": 1,1%. Это соотношение, по словам Путина, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда.

"Нам удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. Они не такие большие, как в прошлом году, но, все-таки, на мой взгляд, хорошие. Реальная заработная плата, то есть за вычетом инфляции, составит 4,5%", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП в РФ за год составил 1%, а за три года – 9,7%. При этом в странах Европы рост был 3,1%, отметил он.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" объединяет большую пресс-конференцию и прямую линию президента РФ. Российский лидер по традиции подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан страны, пишет Смотрим.

 

