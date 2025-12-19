ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году

Годовая инфляция в России замедлится до 4-5% в 2026 году, следует из прогноза Центробанка.

В пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – с 16,5% до 16%.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года", – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что годовая инфляция с 2027 года будет находиться на цели.

ЦБ подчеркивает, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор намерен поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели, пишет Смотрим.