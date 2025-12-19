ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Самара, волонтёрскому движению и социально ответственному бизнесу. 
Подарок стратегического назначения: «Единая Россия» направили 20 тонн стройматериалов в Курскую область  
Фонд «Защитники Отечества» осуществляет системную работу на всей территории Российской Федерации, оказывая содействие ветеранам и членам семей погибших военнослужащих в обретении финансовой стабильности и новой профессиональной траектории.
В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» оказывают поддержку и содействие в трудоустройстве ветеранов СВО  
Прогулки зимой помогают успокоиться и почувствовать себя счастливее благодаря выработке особых веществ в мозге, называемых гормонами радости.
Врач-терапевт рассказала самарцам о простых правилах для прогулок зимой
По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.
20 декабря в регионе небольшой снег, до -10°С
27 декабря в Самаре состоятся мероприятия, посвященные 35-летию со дня образования МЧС России.
По улице Шостаковича в Самаре ограничат движение
Современная система эндоскопической визуализации имеет большой спектр возможностей для оперативных вмешательств.
В Новокуйбышевской больнице врачи проводят диагностику и операции с помощью нового эндоскопического оборудования
В нем приняли участие игроки 2012 года рождения.  Лучшим игроком команды признан Михаил Фокша, в символическую пятерку турнире вошли Арсений Балдуев - лучший легкий форвард и Игнат Воронин - лучший центровой.
Юноши региона - победители первенства ПФО по баскетболу 
Ключевые условия для получения льготы: статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения.
В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов
120
Годовая инфляция в России замедлится до 4-5% в 2026 году, следует из прогноза Центробанка.

В пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – с 16,5% до 16%.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года", – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что годовая инфляция с 2027 года будет находиться на цели.

ЦБ подчеркивает, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор намерен поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели, пишет Смотрим.

