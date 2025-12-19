Я нашел ошибку
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%

Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%

Количество преступлений, связанных с телефонным мошенничеством в России, сократилось на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря.

«Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает Министерство внутренних дел, а ущерб — на 33%», — заявил он.

Российский лидер подчеркнул, что динамика наблюдается положительная. При этом он призвал граждан помнить, что мошенничество никуда не делось и злоумышленники будут совершенствовать свои инструменты по мере усложнения и увеличения возможности использования различных технических средств при решении текущих проблем жителей страны, пишут "Известия".

