Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%

Количество преступлений, связанных с телефонным мошенничеством в России, сократилось на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря.

«Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает Министерство внутренних дел, а ущерб — на 33%», — заявил он.

Российский лидер подчеркнул, что динамика наблюдается положительная. При этом он призвал граждан помнить, что мошенничество никуда не делось и злоумышленники будут совершенствовать свои инструменты по мере усложнения и увеличения возможности использования различных технических средств при решении текущих проблем жителей страны, пишут "Известия".