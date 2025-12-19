В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%

В России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Всё должно выстраиваться вокруг семьи. <...> Дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года», — сказал президент.

Так, появится возможность получения налогового вычета в семьях, где доходы являются скромными — из уплаченных 13% в семью будет возвращаться 7%.

Прямая линия с президентом в 2025 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет главе государства доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Прямая линия проводится с 2001 года. В совмещенном формате с большой пресс-конференцией мероприятие проходит в четвертый раз, пишут "Известия".