Путин: в РФ сохраняется рекордно низкая безработица – 2,2%

В РФ сохраняется рекордно низкая безработица – 2,2%, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

Владимир Путин подчеркнул, что годом ранее уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне. В 2024 году уровень безработицы был на уровне 2,5%.

"В целом, это очень хорошие показатели", – подчеркнул Путин.

Глава российского государства отметил небольшой рост производительности труда за год – всего порядка одного процента. Над улучшением этого показателя нужно будет поработать в следующем году. За год на 4,5% выросла зарплата.

Президент на "Прямой линии" отметил, что дефицит федерального бюджета составил 2,6% ВВП, но в следующем году он должен сократиться до 1,6%. А за трехлетку должен составить не больше одного с 1,5%.

"Это хороший показатель", – резюмировал глава государства.

Путин также отметил снижение госдолга РФ, пишет Смотрим.