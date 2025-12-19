Иван Носков: «Продукция самарских предприятий должна быть максимально представлена в городе»

16 декабря глава города Самары Иван Носков с рабочим визитом посетил производственную базу ООО «Прогресс благоустройства».

Предприятие занимается производством детских игровых комплексов, уличного спортивного и паркового оборудования, а также элементов благоустройства под товарным знаком СКИФ ПРО. Глава города осмотрел цеха, познакомился с технологией изготовления оборудования и обсудил с руководством компании перспективы сотрудничества при благоустройстве общественных территорий в Самаре.

«Убежден, что продукция самарских предприятий должна быть максимально представлена в Самаре. Важно, чтобы они участвовали в жизни города, в поставках необходимой продукции, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Продукция завода СКИФ ПРО сегодня реализуется в 56 регионах страны и в странах ближнего зарубежья, но очень слабо представлена в Самаре, хотя и предельно востребована. Уже в ближайшее время предприятие начнет выпуск новой линейки детского игрового оборудования и в перспективе планирует расширить производство. Поручил профильным заместителям ознакомиться с оборудованием. Буду продолжать знакомство с самарским промышленным комплексом – это основа экономики Самары».

В ходе встречи глава города и руководство предприятия обсудили варианты дальнейшего сотрудничества. В числе прочего по поручению Ивана Носкова будет проработан вопрос использования спортивного инвентаря, произведенного ООО «Прогресс благоустройства», при развитии набережной и городских парков.