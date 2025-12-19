Комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку

Межзвездный объект 3I/ATLAS, по расчетам, прошел через ближайшую точку от Земли. Расстояние от тела до Земли составило около 269 млн км, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Согласно расчетам, <...> примерно в 07:16 по московскому времени объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку. Расстояние до тела в этот момент составило, и, собственно говоря, все еще составляет, 269 миллионов 918 тысяч км - огромная по земным меркам величина, хотя, конечно, совершенно ничтожная с точки зрения межзвездных расстояний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующей важной точкой для 3I/ATLAS, при сохранении его траектории, станет Юпитер, мимо которого небесное тело пройдет 16 марта на расстоянии около 53 млн км. "Во второй половине будущего года небесное тело уйдет за орбиту Юпитера и полностью пропадет с поля зрения всех земных инструментов", - уточняется в сообщении.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года, пишет ТАСС.