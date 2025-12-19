Я нашел ошибку
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Учебные заведения Самарской области победили в конкурсе команд вузов Общества «Знание»

121
Учебные заведения Самарской области победили в конкурсе команд вузов Общества «Знание»

18 декабря в Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. Наградами были отмечены 29 команд в 8 номинациях, в том числе 3 учебных заведения Самарской области. Проект реализуется Обществом «Знание» совместно с Минобрнауки России при поддержке Росмолодежи.

Всего конкурс собрал 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России, в том числе 18 заявок из 8 вузов и филиалов Самарской области. По результатам экспертной оценки в шорт-лист вошло 3 команды региона: на завершающем этапе конкурса они провели очные выступления в вузах и защитили свои практики перед почетным жюри.

Финалистов конкурса поприветствовала заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова:

«Хочу сказать большое спасибо коллегам из Общества «Знание» за то, что они предложили идею конкурса команд вузов по молодежной политике, и поблагодарить коллег из Министерства науки и высшего образования за то, что мы решились его сделать. В конкурсе приняли участие 866 команд — это большая сила и мощь. А искренние эмоции участников подсказывают, что мы выбрали верное направление. Благодаря конкурсу Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности вышел на новый уровень: мы еще больше сплотились, стали сильнее и амбициознее. С запуском конкурса мы поставили себе по-настоящему высокую планку, но это не предел — мы точно будем двигаться дальше», обратилась к участникам Ольга Петрова.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль поздравил победителей конкурса с его успешным завершением и отметил значимость полученных   результатов.

«Во-первых, хочется поделиться радостью, что у нас с вами вместе получилось создать, организовать и провести такой конкурс. Ведь это способ показать, как важно то, что вы делаете — какой огромный вклад вносите в то, чтобы молодой человек в вузе не только получал образование, осваивал профессию, но и находил жизненный путь, укреплял ценности, нравственные ориентиры, веру в себя. Изучая материалы конкурса, мы поняли, насколько сильные команды в российских вузах. И многому даже нам — сотрудникам, лекторам Общества «Знание» — хочется у вас поучиться. Это еще один результат конкурса. Возможно, мы создадим банк наиболее успешных практик, которые станут подспорьем и для нас, и для просветителей, и для ваших коллег во всех вузах. Я хочу, чтобы вы знали, что Общество «Знание» всегда было, есть и будет вашим надежным партнером в этой работе», — сказал Максим Древаль.

Лучшим в номинации «Спорт и туризм» стал Поволжский государственный университет сервиса. Победителем в номинации «Медиа и творчество» — филиал Самарского государственного технического университета в г. Сызрань. Награды за победу в номинации «Профориентационная работа и работа с выпускниками» получил Приволжский государственный университет путей сообщения. Награждение команд-победителей состоялось в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованного Министерством науки и высшего образования РФ.

Конкурс команд вузов способствует развитию основных направлений молодежной политики в России. Он направлен на создание условий для организации и проведения просветительской деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

