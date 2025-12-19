«РКС-Самара» напоминает: в декабре 2025 года показания приборов учёта холодной и горячей воды необходимо передать до 23 числа. Это связано с особенностями закрытия годовой отчетности.

Удобнее всего передавать показания через сервисы «РКС-Самара»:

- личный кабинет на сайте samcomsys.ru https://lk.roscomsys.ru/login

- мобильное приложение РКС,

- голосовой робот по тел. 207-25-40,

- телеграм-бот «РКС_Помощник» @Roscomsysru_bot

Просим самарцев не откладывать важные коммунальные дела на предновогодние дни. Показания приборов учёта можно передать уже сегодня и до 23 декабря.