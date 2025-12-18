Чёрный и белый: «РКС-Самара» составили списки домов с засорами и без

В конце года сотрудники «РКС-Самара» составили два списка, в которые вошли дома с частыми канализационными засорами, и дома, в которых засоров не было уже несколько лет.
Самый «засористый» дом Самары находится в Ленинском районе по адресу: ул. Киевская, 5. Специалисты ресурсоснабжающего предприятия выезжали устранять засоры в 2025 году по этому адресу 21 раз! Второе и третье место в негативном рейтинге засоров – у Куйбышевского и Промышленного районов с адресами Егорова, 28 (20 вызовов) и пр. Кирова 142 (18 вызовов).
Далее антирейтинг выглядит так:
Черемшанская, 131 – 16 раз
Юбилейная, 3 – 16 раз
Проезд 9 Мая, 7 – 16 раз
Свободы, 9 – 16 раз
Подшипниковая, 24 – 16 раз
К. Маркса, 318 – 15 раз
М. Горького, 115,117,119 – 15 раз
Урицкого, 8 – 15 раз
Фестивальная, 5 – 15 раз
Победы, 129 – 14 раз
Днепровский проезд, 1 – 14 раз
Красных Коммунаров, 32 – 14 раз
Осипенко, 8 – 14 раз
Пер. Долотный, 14 – 14 раз
Революционная, 90 – 13 раз
Пугачёвский тракт, 17 – 13 раз
Маяковского, 14 – 13 раз
Нельзя не отметить и адреса из белого списка. В них живут люди, которые сознательно относятся к быту и пользуются канализацией по правилам.
По этим адресам не было засоров в течение 5 лет!
Кутякова, 2
Коммунистическая, 16
Прибрежная, 10
Осипенко, 32А
Гагарина, 64
Партизанская, 72
К.Маркса, 29
Мехзавод кв. 15 д. 8
Мехзавод кв. 7 д. 12
Советской армии, 115
Балаковская, 4
Свободы, 105
Балаковская, 8 Г
К.Маркса, 404
Ташкентская, 113
«РКС-Самара» искренне благодарят всех, кто помнит и выполняет правила пользования канализацией.
Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:
- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.
- Жир, оставшийся от приготовления пищи.
- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.
- Средства контрацепции.
- Подгузники.
- Тряпичные изделия.
- Бумагу.
- Строительный мусор.
- Гранулы для кошачьих лотков.