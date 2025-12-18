Чёрный и белый: «РКС-Самара» составили списки домов с засорами и без

В конце года сотрудники «РКС-Самара» составили два списка, в которые вошли дома с частыми канализационными засорами, и дома, в которых засоров не было уже несколько лет.

Самый «засористый» дом Самары находится в Ленинском районе по адресу: ул. Киевская, 5. Специалисты ресурсоснабжающего предприятия выезжали устранять засоры в 2025 году по этому адресу 21 раз! Второе и третье место в негативном рейтинге засоров – у Куйбышевского и Промышленного районов с адресами Егорова, 28 (20 вызовов) и пр. Кирова 142 (18 вызовов).

Далее антирейтинг выглядит так :

Черемшанская, 131 – 16 раз

Юбилейная, 3 – 16 раз

Проезд 9 Мая, 7 – 16 раз

Свободы, 9 – 16 раз

Подшипниковая, 24 – 16 раз

К. Маркса, 318 – 15 раз

М. Горького, 115,117,119 – 15 раз

Урицкого, 8 – 15 раз

Фестивальная, 5 – 15 раз

Победы, 129 – 14 раз

Днепровский проезд, 1 – 14 раз

Красных Коммунаров, 32 – 14 раз

Осипенко, 8 – 14 раз

Пер. Долотный, 14 – 14 раз

Революционная, 90 – 13 раз

Пугачёвский тракт, 17 – 13 раз

Маяковского, 14 – 13 раз

Нельзя не отметить и адреса из белого списка. В них живут люди, которые сознательно относятся к быту и пользуются канализацией по правилам.

По этим адресам не было засоров в течение 5 лет!

Кутякова, 2

Коммунистическая, 16

Прибрежная, 10

Осипенко, 32А

Гагарина, 64

Партизанская, 72

К.Маркса, 29

Мехзавод кв. 15 д. 8

Мехзавод кв. 7 д. 12

Советской армии, 115

Балаковская, 4

Свободы, 105

Балаковская, 8 Г

К.Маркса, 404

Ташкентская, 113

«РКС-Самара» искренне благодарят всех, кто помнит и выполняет правила пользования канализацией.

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.