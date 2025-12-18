Чёрный и белый: «РКС-Самара» составили списки домов с засорами и без

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.38
0.95
EUR 94.15
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Чёрный и белый: «РКС-Самара» составили списки домов с засорами и без

179
Чёрный и белый: «РКС-Самара» составили списки домов с засорами и без

В конце года сотрудники «РКС-Самара» составили два списка, в которые вошли дома с частыми канализационными засорами, и дома, в которых засоров не было уже несколько лет.

Самый «засористый» дом Самары находится в Ленинском районе по адресу: ул. Киевская, 5. Специалисты ресурсоснабжающего предприятия выезжали устранять засоры в 2025 году по этому адресу 21 раз! Второе и третье место в негативном рейтинге засоров – у Куйбышевского и Промышленного районов с адресами Егорова, 28 (20 вызовов) и пр. Кирова 142 (18 вызовов).

Далее антирейтинг выглядит так:

Черемшанская, 131 – 16 раз

Юбилейная, 3 – 16 раз

Проезд 9 Мая, 7 – 16 раз

Свободы, 9 – 16 раз

Подшипниковая, 24 – 16 раз

К. Маркса, 318 – 15 раз

М. Горького, 115,117,119 – 15 раз

Урицкого, 8 – 15 раз

Фестивальная, 5 – 15 раз

Победы, 129 – 14 раз

Днепровский проезд, 1 – 14 раз

Красных Коммунаров, 32 – 14 раз

Осипенко, 8 – 14 раз

Пер. Долотный, 14 – 14 раз

Революционная, 90 – 13 раз

Пугачёвский тракт, 17 – 13 раз

Маяковского, 14 – 13 раз

 

Нельзя не отметить и адреса из белого списка. В них живут люди, которые сознательно относятся к быту и пользуются канализацией по правилам.

По этим адресам не было засоров в течение 5 лет!  

Кутякова, 2

Коммунистическая, 16

Прибрежная, 10

Осипенко, 32А

Гагарина, 64

Партизанская, 72

К.Маркса, 29

Мехзавод кв. 15 д. 8

Мехзавод кв. 7 д. 12

Советской армии, 115

Балаковская, 4

Свободы, 105

Балаковская, 8 Г

К.Маркса, 404

Ташкентская, 113

«РКС-Самара» искренне благодарят всех, кто помнит и выполняет правила пользования канализацией.

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.
17 декабря 2025, 14:19
В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником. ЖКХ
402
Сейчас может появиться новая «услуга» мошенников – якобы проверка качества воды в квартирах.
15 декабря 2025, 14:29
«РКС-Самара»: мошенники изобретают новые способы обмана 
Сейчас может появиться новая «услуга» мошенников – якобы проверка качества воды в квартирах . ЖКХ
564
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
12 декабря 2025, 17:47
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары. ЖКХ
742

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
18 декабря 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ЗАГС Самарской области
171
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
18 декабря 2025  10:21
Зимние развлечения Самары появились в Яндекс Картах
200
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
421
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
1041
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
353
Весь список