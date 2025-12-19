В разных районах Самары в один день сбили 86-летних женщин

18 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

Так, в Кировском районе г. Самары в 12:09 38-летний водитель, управляя автомобилем Ford Transit, двигался задним ходом в дворовом проезде и напротив д. 5 «А» по ул. Советская, совершил наезд на 86 – летнюю женщину. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

А в Советском районе г. Самары в 17:36 41-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo, при выезде с прилегающей территории расположенной напротив д. 8 по ул. Победы, совершила наезд на 86-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть, в неустановленном для перехода месте. С места ДТП пешеход госпитализирован.