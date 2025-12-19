Я нашел ошибку
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Новогодний каток на площади Славы в Самаре хотят открыть 25 декабря
Путин: РФ удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5%
Житель Безенчукского района обвиняется в краже детских пособий с карты сожительницы

143
житель Безенчукского района обвиняется в краже детских пособий с карты сожительницы

Следственным отделом ОМВД России по Безенчукскому району окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении ранее судимого за квартирную кражу и разбой 38-летнего местного жителя.

В ноябре текущего года за помощью в полицию обратилась 31-летняя мать девочки-подростка, которая заявила, что с ее банковской карты похищено детское пособие в размере 10 тысяч рублей, а сожитель ушел в магазин и не вернулся.

В ходе опроса местная жительница пояснила полицейским, что познакомилась с мужчиной, когда он отбывал наказание в исправительной колонии, ездила к нему и всячески поддерживала. В августе текущего года, он освободился из мест лишения свободы и женщина начала сожительствовать с безработным мужчиной. При этом она отдала ему банковскую карту, на которую его родственники и друзья перечисляли денежные средства для проживания. А другой банковской картой, на которые приходили детские пособия, пользовалась ее мама, у которой постоянно проживает подросток.

Оперуполномоченные изучили финансовые документы, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили, что в день пропажи мужчины на находящуюся у него карту с помощью банковского онлайн-приложения переведены с карты потерпевшей 10 тысяч рублей. В этот же день часть денег обналичена, часть – потрачена на алкоголь и сигареты в различных торговых точках.

Изучив полученные сведения, оперуполномоченные предположили, что сожитель, воспользовавшись доверчивостью женщины, при пользовании ее телефоном похитил денежные средства, а затем распорядился ими по своему усмотрению.

Сотрудники полиции приняли меры к розыску предполагаемого злоумышленника: установили круг его знакомых, проверили маршруты передвижения, отработали связи через оперативные базы данных, организовали наблюдение за вероятными точками появления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что мужчина тайно вернулся домой и продолжает сожительствовать с потерпевшей, которая его простила.

В настоящее время судом по ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

