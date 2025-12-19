В аэропорту Курумоч провели проверку на долги

В рамках информационной акции «В Новый год — без долгов!», которую судебные приставы проводят в регионе с начала декабря, в здании Международного аэропорта «Курумоч» сотрудники Службы рассказали гостям и жителям областной столицы не только о работе сервисов Федеральной службы судебных приставов, но и о важности оплачивать долги вовремя.

Всех желающих посетителей аэровокзала проверили на наличие задолженностей с помощью «Банка данных исполнительных производств», показали какие еще есть сервисы на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области, а также рассказали о всех возможностях «онлайн»-взаимодействия с судебными приставами посредством портала Госуслуг.

Всего возможностью проверить себя на наличие долгов воспользовалось порядка 10 посетителей аэропорта. При этом должников среди них не оказалось. Всем, кто решил узнать нет ли в отношении него возбужденных исполнительных производств, вручили календарики на предстоящий 2026 год.