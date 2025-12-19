Житель Самарской области заплатить 250 тысяч за убитого лося

Уже после закрытия сезона житель Самарской области решил вновь поохотиться. Добычей стал — лось. Однако факт совершения противоправных действий был выявлен инспекторами Комитета охоты и рыболовства.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 250 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделении судебных приставов Челно-Вершинского района Самарской области.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны, а также направлены запросы в регистрирующие органы и организации об установлении его имущественного положения. Помимо этого сотрудник органа принудительного исполнения предупредил охотника, что в случае неуплаты наказание в виде уголовного штрафа может быть заменено на другое, более строгое.

Полученное предупреждение позволило должнику осознать серьезность последствий неисполнения наказания и полностью погасить задолженность в 250 тысяч рублей.