Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.03
-0.35
EUR 94.25
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области заплатить 250 тысяч за убитого лося

167
Житель Самарской области заплатить 250 тысяч за убитого лося

Уже после закрытия сезона житель Самарской области решил вновь поохотиться. Добычей стал — лось. Однако факт совершения противоправных действий был выявлен инспекторами Комитета охоты и рыболовства.
Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 250 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделении судебных приставов Челно-Вершинского района Самарской области.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны, а также направлены запросы в регистрирующие органы и организации об установлении его имущественного положения. Помимо этого сотрудник органа принудительного исполнения предупредил охотника, что в случае неуплаты наказание в виде уголовного штрафа может быть заменено на другое, более строгое.
Полученное предупреждение позволило должнику осознать серьезность последствий неисполнения наказания и полностью погасить задолженность в 250 тысяч рублей.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В аэропорту Курумоч провели проверку на долги
19 декабря 2025, 12:00
В аэропорту Курумоч провели проверку на долги
Сотрудники Службы рассказали гостям и жителям областной столицы не только о работе сервисов Федеральной службы судебных приставов, но и о важности оплачивать... Общество
151
В Тольятти взыскали ущерб за пострадавший в ДТП автобус
17 декабря 2025, 10:42
В Тольятти взыскали ущерб за пострадавший в ДТП автобус
Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, выбрав неправильный скоростной режим, и спровоцировал аварию. Происшествия
377
Машину нетрезвого самарца отправили на СВО
16 декабря 2025, 12:35
Машину нетрезвого самарца отправили на СВО
При этом ранее мужчина уже попадался на вождении в нетрезвом виде и был привлечен к административной ответственности. Общество
378
В центре внимания
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
23
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
91
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
450
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
19 декабря 2025  10:58
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
255
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
18 декабря 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
521
Весь список