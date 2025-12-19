Я нашел ошибку
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Новогодний каток на площади Славы в Самаре хотят открыть 25 декабря
Путин: РФ удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5%
Минэкономразвития Самарской области займется регулированием креативной экономики

145
Минэкономразвития Самарской области займется регулированием креативной экономики

Принятое Правительством Самарской области постановление предполагает передачу министерству экономического развития и инвестиций полномочий по реализации на территории региона единой государственной политики в сфере креативных индустрий.

«Развитие креативных индустрий сегодня входит в число приоритетных направлений нашей работы. И главная задача здесь — создавать системные условия для развития таких проектов, для роста их вклада в экономику региона, — рассказал врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — В Самарской области уже работает Центр креативных индустрий, который занимается поддержкой и развитием творческих предприятий. А с действующим перечнем мер поддержки креативного сектора можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru».

К задачам министерства теперь также относятся содействие развитию субъектов креативных индустрий, разработка и реализация механизмов господдержки этой категории предпринимателей.

Министерство также будет вести единый реестр субъектов креативных индустрий и заниматься консолидацией сведений о региональной инфраструктуре их поддержки.

Включиться в реестр смогут физические лица, применяющие налоговый режим НПД и осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, организации и ИП с креативным кодом ОКВЭД. Реестр откроет доступ к адресным мерам поддержки – льготные займы, гранты, образовательные программы, участие в выставках, фестивалях и ярмарках, содействие в сертификации продукции и др.

Сейчас к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений: это народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства, мода, кино, книжное дело, музыка, медиа и СМИ, реклама и пиар, отдых и развлечение, гастрономия, программное обеспечение, видеоигры, архитектура и урбанистика, дизайн.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. Меры поддержки реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – минэкономразвития Самарской области.

