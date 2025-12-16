в селе Рамено Сызранского района загорелись дом, надворные постройки и автомобиль

Сегодня, 16 декабря, в 05:20 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Рамено горят дом и надворные постройки.

К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№№ 185,186,130 вышеуказанного Отряда, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что на площади 300 квадратных метров горят дом, надворные постройки и автомобиль.

На борьбу с огнем были поданы 5 стволов «Б», созданы 5 звеньев газодымозащитной службы.

В 06:33 пожар был локализован, в 07:49 – объявлена ликвидация открытого горения.

В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций.

К счастью, обошлось без пострадавших.