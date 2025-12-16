в Кинельском районе горела зерносушилка

Сегодня, 16 декабря, в 3 часа 24 минуты в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Парфеновка горит зерносушилка с семечками.



По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 30 квадратных метров.

В 4 часа пожар был локализован, в 5 часов 45 минут – объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара участвовали 13 человек личного состава на 3 единицах техники.

На тушение были поданы 3 ствола «Б».

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"