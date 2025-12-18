Ночной пожар тушили в Ставропольском районе

Сегодня, 18 декабря, в 2 часа 32 минуты в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение: в селе Лопатино на улице Советской горит кровля сарая.



К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 149 Отряда № 30. По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 4 квадратных метра.

В 2 часа 51 минуту пожар был локализован, в 2 часа 52 минуты – объявлена ликвидация открытого горения, в 3 часа 14 минуты - ликвидация последствий пожара. На тушение подавался 1 ствол «Б». Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"