российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций

Российские вина отказались оценивать на Международном винном конкурсе в Сан-Франциско из-за действующего запрета на их импорт в США.

Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle со ссылкой на организаторов конкурса.

Там заявили, что российские вина «по ошибке» допустили к участию. Президент конкурса Аманда Блю принесла публичные извинения и распорядилась исключить российские вина из списка участников до начала судейства.

Она заявила, что конкурс «берёт на себя полную ответственность за допущенную ошибку».

По данным издания, всего на участие было подано 95 бутылок российского вина от 15 винодельческих хозяйств, пишет РТ.