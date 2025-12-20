Пять поставщиков елок в Самарской области наказали за нарушение закона

Управление Россельхознадзора вынесло предостережения пяти поставщикам новогодних елок в Самарской области в период с октября по декабрь. Они не сообщили о доставке деревьев в регион и не погасили карантинные сертификаты, тем самым нарушив фитосанитарное законодательство.

Как сообщили в ведомстве, всего за три месяца в Самарскую область привезли более 14,5 тысяч хвойных деревьев. Все поставщики обязаны сообщать о фактической доставке елей и гасить карантинные сертификаты. Эти документы подтверждают прохождение растений через санитарный контроль и отсутствие у них опасных вредителей или болезней. Нарушение этих требований мешает Управлению Россельхознадзора обеспечить безопасность жителей и окружающей среды, пишет Самарская газета.