Я нашел ошибку
Главные новости:
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги прямой линии Президента РФ
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги прямой линии Президента РФ
Пять поставщиков елок в Самарской области наказали за нарушение закона
Пять поставщиков елок в Самарской области наказали за нарушение закона
В Самарской области утвердили повышение тарифов на водоснабжение на 2026 год
В Самарской области утвердили повышение тарифов на водоснабжение на 2026 год
Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году
Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пять поставщиков елок в Самарской области наказали за нарушение закона

111
Пять поставщиков елок в Самарской области наказали за нарушение закона

Управление Россельхознадзора вынесло предостережения пяти поставщикам новогодних елок в Самарской области в период с октября по декабрь. Они не сообщили о доставке деревьев в регион и не погасили карантинные сертификаты, тем самым нарушив фитосанитарное законодательство.

Как сообщили в ведомстве, всего за три месяца в Самарскую область привезли более 14,5 тысяч хвойных деревьев. Все поставщики обязаны сообщать о фактической доставке елей и гасить карантинные сертификаты. Эти документы подтверждают прохождение растений через санитарный контроль и отсутствие у них опасных вредителей или болезней. Нарушение этих требований мешает Управлению Россельхознадзора обеспечить безопасность жителей и окружающей среды, пишет Самарская газета.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
420
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
422
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
477
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
529
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
606
Весь список